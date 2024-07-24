تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 24 يوليو

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاربعاء إلى نحو 3731 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3775 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3303 جنيهات، والجرام عيار 18 إلى نحو 2831 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 26424 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.