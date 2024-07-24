وزير الصناعة: تنفيذ 7 ممرات لوجستية دولية لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة

كتبت- شيرين صلاح:

قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن وزارة النقل تنفذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.

وأوضح في بيان اليوم الأربعاء من وزارة الصناعة، هذه الممرات (ممر السخنة – الإسكندرية وممر العريش – طابا وممر القاهرة – الإسكندرية وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر القاهرة – أسوان – أبو سمبل وممر سفاجا – قنا – أبو طرطور).

وأضاف أن وزارة النقل قامت بإعداد مخطط شامل لإنشاء عدد 31 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوي الجمهورية (السـادس من أكتوبر - العاشر من رمضان – بني سويف (كوم أبو راضي) - السادات - برج العرب - دمياط الجديدة – الفيوم الجديدة - سوهاج الجديدة – شق الثعبان - القنطرة شرق - قسطل - أرقين – السلوم – الطور –– رفح – العوجة – الحسنة – النقب – طابا – رأس سدر – بئر العبد – العاصمة الإدارية الجديدة – توشكى - أبو سمبل – 2 منطقة لوجستية بميناء الإسكندرية – المنطقة اللوجستية بمينا ء سفاجا).

وأشار الوزير إلى أن إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية يهدف إلى منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوي الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية.

ووفق البيان، جاء ذلك في إطار قرارات الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية لضبط الاسواق وأسعار السلع المنعقد برئاسة رئيس الوزراء، بحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية وممثلي اتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية وممثلي وزارات النقل والصناعة و التموين لبحث تعزيز التعاون ووضع مجموعة من الاجراءات لتيسير نقل وتداول السلع الاستهلاكية الأساسية باسعار مناسبة وجودة نقل عالية.