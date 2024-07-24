شيمي: نواصل تحديث وتطوير الشركات التابعة للوزارة وتنمية الكيانات الصناعية

كتبت _ أمنية عاصم :

قال محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تواصل جهود التحديث والتطوير في الشركات التابعة للوزارة وتنمية الكيانات الصناعية والأصول وحسن إدارتها واستثمارها لتعظيم العوائد ودعم الصناعة الوطنية وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، جاء ذلك فى تقليد حرصت عليه النقابات العمالية، نظمت النقابة العامة للصناعات الكيماوية والنقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية ونقابة العاملين بالمرافق، احتفالية لتكريم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على جهوده المبذولة خلال فترة توليه مسؤولية وزارة قطاع الأعمال العام، واستقبال المهندس محمد شيمي والترحيب به وزيرا لقطاع الأعمال العام.

وأشار شيمي، إلى الاهتمام بالعاملين الذين يمثلون "درع الصناعة" وتنمية مهاراتهم وتحفيزهم، وتحقيق التكامل بين الشركات، وتكثيف الجهود لاستغلال الموارد الطبيعية المتاحة لدى الشركات وتحقيق قيمة مضافة، وتطوير نظم الإدارة وتحسين بيئة العمل وتعزيز تطبيق معايير الحوكمة ومواكبة التطور التكنولوجي، وتطوير السياسات التسويقية لفتح أسواق جديدة وزيادة المبيعات والصادرات. وضغط الجداول الزمنية لسرعة إنجاز المشروعات والمتابعة الدورية والميدانية لمعدلات التنفيذ.

وأكد محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العمل بروح الفريق واستنهاض همم العاملين وتحديد أهداف واضحة محددة وفقًا لجداول زمنية مسبقة وفي إطار الموارد المتاحة وحسن إدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها كان من أهم عوامل الإنجاز والنجاحات التى شهدتها الشركات التابعة فى مختلف قطاعات وزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة الماضية.

وتابع أن هناك خطة عاجلة نقوم بتنفيذها حاليًا فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض انبعاثات الكربون والمضي قدما في اتجاه الشبكة الذكية.

وحضر الاحتفالية كلاً من نيفين جامع وزيرة الصناعة السابقة، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، و عماد الدين مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، و أشرف الخولي العضو المنتدب للشركة القابضة للأدوية، و أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج، وعمرو عطيه العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، وعدد من قيادات وزارتي قطاع الأعمال والكهرباء ورؤساء الشركات التابعة والقيادات العمالية.