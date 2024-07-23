سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يهبط مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 13 جنيها، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2188 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2813 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3282 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3751 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 26256 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2395 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، ، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بتراجع بنسبة 0.07%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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