ارتفاع طفيف لأسعار الحديد اليوم الخميس بالأسواق

كتبت : أمنية عاصم

ارتفاع سعر حديد عز بشكل طفيف في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر الحديد الاستثماري والأسمنت، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 3999.13 جنيه، بتراجع 55.33 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41780.7 جنيه، بزيادة 182.76 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2346.3 جنيه، بزيادة 2.09 جن