تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 17 يوليو

كتب-أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 3772 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2821 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2468 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2116 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 19747 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.