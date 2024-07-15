بعد اليوم الرابع للطرح.. 108 مليون سهم للاكتتاب "أكت فاينانشال" حتى الآن

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة أكت فاينانشال طرح أسهمها في البورصة المصرية، وذلك من خلال طرح قيمة زيادة رأسمالها في البورصة المصرية البالغة 1.04 مليار جنيه ليرتفع إجمالي رأسمال الشركة من 2.2 مليار لـ 3.24 مليار جنيه، بحسب بيانات للشركة.

وقالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن عدد الأسهم التى تم تنفيذ عليها - منذ بدء الاكتتاب - الخاصة باكتتاب شركة أكت فاينانشال تجاوزت 108 مليون سهم.

وأضافت حنان، لمصراوي، أن عدد الأسهم التي تم التنفيذ عليها خلال أول جلسة الثلاثاء بلغت 53 مليون سهم ثم ارتفعت على مدار الجلسات - منذ بدء الاكتتاب - لتتجاوز 108 مليون سهم حالياً.

ويشهد هذا الإكتتاب رواجاً؛ نظراً لأنه يعد الطرح الأول الذي تشهده البورصة المصرية منذ عام، حيث بدأ في 9 يوليو لينتهي 23 يوليو.

وأوضحت حنان، أن المتداول لدى المتعاملين هو تفضيل الشراء في الأيام الأخير من الإكتتاب؛ نظراً للاستفادة من أموالهم وتحقيق عائد عليها بدلاً من احتجزها طوال فترة الإكتتاب لذلك الفترة الأخير للإكتتاب تعد المؤشر الرئيسي لقياس نجاح أى الطرح.

ووفقاً للشركة، حجم أسهم الطرح بلغت 360 مليون سهم مقسمة لـ 300 مليون سهم اكتتاب خاص و60 مليون سهم اكتتاب عام بحصة توازي نحو 32% من أسهم الشركة، ويبلغ سعر السهم 2.9 جنيه للسهم، ويمثل الاكتتاب الخاص 83.3% من الأسهم المصدرة.