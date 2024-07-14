انخفاض طفيف لسعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات الأحد

كتب- أحمد والي:

تراجع سعر الذهب اليوم الأحد 3 جنيهات مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2161 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2779 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3242 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3705 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 25936 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2411 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، مع بداية تعاملات الأحد، بنسبة 0.17%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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