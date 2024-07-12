هلا للنقل الذكي تتوسع في مصر بالتعاون مع "مواصلة تك"

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة "هلا" لخدمات طلب سيارات الأجرة إلكترونياً في دبي، عن اعتزامها دخول السوق المصرية بالتعاون مع شركة "مواصلة تك" المصرية.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم عن الشركتين، فقد وقّع الجانبان مذكرة تفاهم في مكتب "هلا" بدبي، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركتين.

وتنص مذكرة التفاهم على أن تقوم شركة "هلا" باستثمار الفرص الجديدة المتاحة في العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال تقديم حلول تقنية متطورة وحديثة لتعزيز تجربة رحلات الركاب في مصر.

قال خالد نسيبه، الرئيس التنفيذي لشركة "هلا" ، إنه منذ إطلاق "هلا" في عام 2019، لعبت الشركة دورًا حيويًا في خدمة النقل عبر مدينة دبي ورأس الخيمة في دولة الإمارات.

أضاف أنه في الربع الأول من عام 2024، شهدت "هلا" نموًا بنسبة 20٪ في عدد المستخدمين الجدد الذين يسجلون للخدمة مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.

تعاونت "هلا" بنجاح مع شركائها الرئيسيين بهدف تقديم خدمات مبتكرة تعزز رحلات ركابها، وتضمنت الخطوات الرئيسية في هذا التعاون تقديم خدمة موثوقة ومبتكرة تشمل تزويد السيارات بشاشات رقمية لتحسين تجربة الركاب.

قال ياسر صدقي، الرئيس التنفيذي لـمواصلة تك، إن الشركة تخطط لإطلاق حلول جديدة ومبتكرة لخدمة التاكسي بالتعاون مع شركة "هلا" بحيث تجمع تلك المبادرة بين خدمة طلب السيارات عبر التطبيق وطلب السيارات في الشوارع بدون حجز مسبق.