بعد قفزته عالميا.. سعر الذهب اليوم الخميس بمصر يصعد بتعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس خلال تعاملات المساء، وزاد الجرام 15 جنيها، بعد زيادته عالميا، بحسب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.

وصعدت أسعار الذهب العالمية بحلول تداولات مساء اليوم الخميس وذلك بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية والتي أظهرت تراجع أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، وفق بيان من جولد بيليون اليوم.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا بنسبة 1.6%، ليسجل أعلى مستوى منذ قرابة 7 أسابيع عند 2409 دولار للأونصة، ليربح الذهب العالمي اليوم 38 دولار لكل أونصة حيث افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2371 دولار للأونصة، حسب البيان.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2160 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2777 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3225 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3703 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 25920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2417 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الخميس، بارتفاع 1.94%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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