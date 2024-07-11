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ارتفاع أسعار الحديد اليوم الخميس (موقع رسمي)

10:38 ص الخميس 11 يوليه 2024

أسعار الحديد

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، كما زاد سعر طن الأسمنت الرمادي بشكل طفيف، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 41235.43 جنيه، بزيادة 828.43 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41726.59 جنيه، بزيادة 578.75 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2294.98 جنيه، بزيادة 69.57 جنيه.

أسعار الحديد الحديد الأسمنت
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