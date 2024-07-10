بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب في مصر بحلول تعاملات مساء الأربعاء؟

كتب- أحمد والي:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء بنهاية التعاملات، عند نفس مستواه بمنتصف تعاملات اليوم، بحسب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 20 جنيها مع منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2146 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2760 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3220 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3680 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب إلى 25760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2385 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الأربعاء، بارتفاع 0.73%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب