جو جرين للاستثمار الزراعي تتقدم بطلب قيد للبورصة المصرية

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن ورد طلب قيد أسهم شركة جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية بجدول قيد الأوراق المالية المصرية ( السوق الرئيسي ) بقيمة إجمالية لرأس مال المصدر المراد قيده 140 مليون جنيه خلال جلسه أمس.

ووفق البيان أنه جاري استكمال المستندات لعرضها على لجنة القيد بعدد أسهم بلغت 1.40 مليار سهم بقيمة أسمية بلغت 10 قروش.

وأكدت البورصة في البيان، أنه سيتم نشر الإعلان لمدة خمسة أيام عمل من تاريخة، وذلك تنفيذاً لنص المادة ( 20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 في 22 / 1 / 2014 والاجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.