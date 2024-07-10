سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يصعد بمنتصف التعاملات

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال منتصف التعاملات، وزاد الجرام 20 جنيها، مقارنة بأسعار بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 10 جنيهات في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت سعر الذهب عيار 14 إلى 2146 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2760 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3220 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 نحو 3680 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 25760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2372 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء بارتفاع 0.36%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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