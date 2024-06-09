علاء عز يطالب بإلزام دورات تدريبية لمُصنعي كل سلعة تشكل 5% من الحصة السوقية

كتبت- شيرين صلاح:

طالب علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية بإلزام دورات تدريبية لكل صانع يُصنع سلعة تشكل 5% من الحصة السوقية، وذلك لمعرفة الصُناع بقوانين المنافسة الخاصة لطرح هذه السلعة بالسوق المصري.

وأضاف عز جلسة الآثار الإيجابية للإنفاذ الفعال لأحكام قانون المنافسة على للأسواق والاقتصاديات القومية بالمؤتمر السنوي الأول للجهاز اليوم الأحد، أن هذا يتم تطبيقه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة فكل صانع يريد الحصول على رخصة للتصنيع يتم عمله دورة تدريبية له، "دا مش جديد ولكن نريده أكثر فاعلية".

ووفق عز، "نحاول الوصول إلى قانون يحقق حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإمكانية تطبيقه كمان".

وذكر عز أنه لابد من وجود جهاز حماية المنافسة في كل مؤتمر دولي لتعريف أن هناك تعاون بمصر بين جميع المؤسسات وهذه أحد الآليات الهامة لجذب الاستثمارات.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي، أن الاحتكار غير مُجرم ولكن ممارسة الاحتكار هي التي تُجرم.