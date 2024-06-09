إعلان

BBC

علاء عز يطالب بإلزام دورات تدريبية لمُصنعي كل سلعة تشكل 5% من الحصة السوقية

01:14 م الأحد 09 يونيو 2024

الاتحاد العام للغرف التجارية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- شيرين صلاح:

طالب علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية بإلزام دورات تدريبية لكل صانع يُصنع سلعة تشكل 5% من الحصة السوقية، وذلك لمعرفة الصُناع بقوانين المنافسة الخاصة لطرح هذه السلعة بالسوق المصري.

وأضاف عز جلسة الآثار الإيجابية للإنفاذ الفعال لأحكام قانون المنافسة على للأسواق والاقتصاديات القومية بالمؤتمر السنوي الأول للجهاز اليوم الأحد، أن هذا يتم تطبيقه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة فكل صانع يريد الحصول على رخصة للتصنيع يتم عمله دورة تدريبية له، "دا مش جديد ولكن نريده أكثر فاعلية".

ووفق عز، "نحاول الوصول إلى قانون يحقق حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإمكانية تطبيقه كمان".

وذكر عز أنه لابد من وجود جهاز حماية المنافسة في كل مؤتمر دولي لتعريف أن هناك تعاون بمصر بين جميع المؤسسات وهذه أحد الآليات الهامة لجذب الاستثمارات.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي، أن الاحتكار غير مُجرم ولكن ممارسة الاحتكار هي التي تُجرم.

الاتحاد العام للغرف التجارية علاء عز دورات تدريبية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قرار من الضرائب بخصوص توحيد معايير ضريبة الأجور والمرتبات

إعلان

إعلان

* قرصه وضايقه.. أول تحرك قضائي من عمرو دياب ضد الشاب الذي صفعه
* بينها كونجيستال وفايركتا.. زيادات جديدة في أسعار الأدوية
* من اليوم.. بدء صرف رواتب شهر يونيو للموظفين بالدولة من ماكينات ATM
* انخفاض درجات الحرارة مؤقت.. الأرصاد تحذر: موجة حارة شديدة خلال ساعات
* مصراوي يحاور العالم المصري صاحب الاكتشاف المذهل.. متى سقطت أول نقطة مطر على الأرض؟