تراجع أسعار الأرز والفول وارتفاع اللحوم اليوم الأحد (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار عدد من السلع الأساسية خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 31.98 جنيه، بتراجع 1.96 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 47.24 جنيه، بتراجع 7.6 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 23.93 جنيه، بتراجع 1.74 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 95.59 جنيه، بزيادة 65 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 35.78 جنيه، بتراجع 34 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.99 جنيه، بتراجع 3.28 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 68.47 جنيه، بزيادة 1.92 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.6 جنيه، بتراجع 15 قرشا.

لتر زيت الذرة: 107.93 جنيه، بتراجع 6.02 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 387.15 جنيه، بزيادة 3.45 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 109.52 جنيه، بزيادة 1.64 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.87 جنيه.

كيلو الفول السائب: 39.08 جنيه، بتراجع 1.69 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 121.83 جنيه، بتراجع 8.3 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 249.45 جنيه، بتراجع 76 قرشا.

كيلو اللبن السائب: 29.64 جنيه، بزيادة جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 110.48 جنيه، بزيادة 2.74 جنيه.