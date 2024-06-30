سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد بمنتصف التعاملات، عند مستواه ببداية تعاملات اليوم، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2093 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 18 عند 2691 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3140 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3589 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 25120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا



واليوم عطلة رسمية لبورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2329.3 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31 جرام عيار 24)، مع نهاية تعاملات أول أمس الجمعة، بهبوط 0.23%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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