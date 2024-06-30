أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

كتب- أحمد والي:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضراوات والفاكهة في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس أسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 و8.5 جنيه.

البطاطس بين 9 جنيهات و17 جنيها.

البصل بين 5 و9 جنيهات.

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الفاصوليا بين 14 و16 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي: بين 4 و8 جنيهات.

الملوخية بين 5 و8 جنيهات.

الخيار الصوب بين 14 و20 جنيها.

الخيار البلدي بين 14 و16 جنيها.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 6 جنيه و7 جنيهات.

تفاح مصري بين 15 و 33 جنيها.

الليمون البلدي بين 15 و25 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.