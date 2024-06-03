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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 3 يونيو

04:14 م الإثنين 03 يونيو 2024

الذهب

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كتبت - أمنية عاصم :

يختلف السعر الاسترشادي للذهب لمنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 3491 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) 3537 نحو جنيها

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3094 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2652.75جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 24752 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

الذهب البورصة المصرية عيار 18 عيار 21 عيار 24
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