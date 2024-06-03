شركة ناشئة تبدأ تصنيع أجهزة الاطفال المبتسرين محليا باستثمارات 10 مليون دولار

كتب - علاء حجاج



قال المهندس مصطفى الوكيل رئيس مجلس إدارة شركة بايو بيزنس للتكنولوجيا الطبية، إن الشركة دشنت خط إنتاج جديد لتصنيع أجهزة الاطفال المبتسرين محليا بمصنع الشركة بالمنطقة الصناعية في أبورواش بمدينة 6 أكتوبر، وذلك باستثمارات 10 مليون دولار.

أضاف الوكيل لمصراوي أن المصنع يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط ويمثل نقلة نوعية للصناعة المصرية في مجال الأجهزة الطبية.

أوضح الوكيل، أن الخط بدأ في إنتاج جهاز معالجة الصفراء (بايولاكس) وهو يساعد في تقليل زمن العلاج الضوئي.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة بايوبيزنس، إنه سيتم إطلاق الجهاز رسمياً خلال معرض AFRICA HEALTH ExCON الذي يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الثلاثاء.

وكشف عن وضع خطة إستراتيجية للعامين المقبلين تتضمن إنتاج 3 أجهزة للأطفال المبتسرين، وهي حضانة أطفال متطورة من الفئة A، هذا بجانب جهاز التدفئة للأطفال المبتسرين وجهاز تنفس صناعي متخصص للأطفال المبتسرين يتضمن عدد من براءات الإختراع والعديد من التكنولوجيات المتقدمة التي ستتواجد لأول مرة في السوق المصري والعربي والأفريقي.



وأضاف الوكيل أن الأجهزة الطبية للأطفال المبتسرين التي سيتم إنتاجها في مصر أقل في التكلفة بنسبة 50% عن الأجهزة المستوردة وعلى نفس الكفاءة والتكنولوجيا.

وكانت شركة بايوبيزنس قد تعاونت خلال أزمة فيروس كورونا مع الهيئة العربية للتصنيع وأكاديمية البحث العلمي في إنتاج أول جهاز تنفس صناعي مصري ساهم في سد العجز في أجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات المصرية خلال الجائحة.