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BBC

بعد انخفاضها.. ماذا فعلت أسعار الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟

01:26 م السبت 29 يونيو 2024

أسعار الذهب اليوم

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كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم السبت بمنتصف التعاملات، عند أسعار بداية التعاملات، بحسب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2093 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2691 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3140 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3589 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب إلى 25120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

واليوم وغدا عطلة رسمية لبورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2329.3 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31 جرام عيار 24)، مع نهاية تعاملات أمس الجمعة، بهبوط 0.23%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب سعر الذهب شعبة الذهب
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