أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم.. ارتفاع الطماطم

كتب : ميريت نادي

11:47 ص 29/03/2026

أسعار الخضروات

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل الأحمر، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، خلال تعاملات اليوم الأحد 29-3-2026، بينما انخفضت أسعار الباذنجان البلدي، والبرتقال الصيفي، والليمون البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 15 و25 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

البصل الأبيض يتراوح بين 6 و10 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 5 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 14 و20 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 27 و33 جنيهًا، بزيادة 8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 25 و35 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 12 و26 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الملعب كامل العدد.. نفاد تذاكر مباراة مصر وإسبانيا
الملعب كامل العدد.. نفاد تذاكر مباراة مصر وإسبانيا
"الحق في الدواء": الشركات تضغط لرفع أسعار الأدوية
"الحق في الدواء": الشركات تضغط لرفع أسعار الأدوية
"دعاء" تطلب خلع زوجها: "أكلته المفضلة الكشري"
"دعاء" تطلب خلع زوجها: "أكلته المفضلة الكشري"
البطل الخارق الذي خطف القلوب.. كيف بدأت شخصية باتمان؟
البطل الخارق الذي خطف القلوب.. كيف بدأت شخصية باتمان؟
أمطار واضطراب في الطقس يضرب جنوب سيناء.. استنفار كامل وتحذيرات للمواطنين
أمطار واضطراب في الطقس يضرب جنوب سيناء.. استنفار كامل وتحذيرات للمواطنين

