ارتفع سعر الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد 29-3-2026، بينما انخفض سعر الأسمنت الرمادي، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38183.33 جنيه، بزيادة 1493.33 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39870.37 جنيه، بزيادة 708.83 جنيه.

حديد المصريين: 37500 جنيه.

حديد بشاي: 37950 جنيه، بزيادة 350 جنيهًا.

حديد المراكبي: 37500 جنيه.

حديد العتال: 37500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3985.18 جنيه، بتراجع 172.51 جنيه.

