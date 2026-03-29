سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق.. ارتفاع جديد

كتب : ميريت نادي

11:05 ص 29/03/2026

سعر الحديد

ارتفع سعر الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد 29-3-2026، بينما انخفض سعر الأسمنت الرمادي، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38183.33 جنيه، بزيادة 1493.33 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39870.37 جنيه، بزيادة 708.83 جنيه.

حديد المصريين: 37500 جنيه.

حديد بشاي: 37950 جنيه، بزيادة 350 جنيهًا.

حديد المراكبي: 37500 جنيه.

حديد العتال: 37500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3985.18 جنيه، بتراجع 172.51 جنيه.

