نهاية مأساوية في الفجر.. ترعة الإبراهيمية تبتلع سائقًا وسيارته ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

11:10 ص 29/03/2026

شهدت محافظة بني سويف حادثًا مأساويًا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعدما سقطت سيارة ربع نقل داخل ترعة الإبراهيمية بمنطقة الصحارة عند المدخل الجنوبي للمدينة، ما أسفر عن وفاة قائدها في الحال.

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بسقوط سيارة تحمل لوحات معدنية رقم "7641 م.س.هـ" داخل المياه، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث للتعامل مع البلاغ.

وبانتقال الفرق المختصة، تم فرض تأمين بمحيط الموقع، وبدأت عمليات انتشال السيارة باستخدام المعدات اللازمة، حيث نجحت القوات في استخراجها من الترعة، وبالفحص تبين وفاة السائق ويدعى "محمد.أ.ع"، وهو من المقيمين بمركز ببا.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما جرى تحرير محضر رسمي بالواقعة، وبدأت النيابة المختصة مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، وتحديد أسبابه، سواء نتيجة اختلال عجلة القيادة أو عوامل أخرى.

وتواصل الجهات المعنية جهودها للوقوف على كافة التفاصيل، في وقت تتجدد فيه الدعوات لتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة بالقرب من الطرق المحاذية للمجاري المائية، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة.

ترعة الإبراهيمية بني سويف حادث سيارة مصرع سائق

