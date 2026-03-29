ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : ميريت نادي

10:57 ص 29/03/2026

أسعار البيض والدواجن

ارتفع متوسط أسعار الفراخ الحية ومتوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الأحد 29-3-2026، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 113.58 جنيه، بزيادة 4.81 جنيه.
وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 96.1 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 130.24 جنيه بحد أقصى.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 145.5 جنيه، بزيادة 1.77 جنيه.
كرتونة البيض البلدي: 156.29 جنيهًا، بزيادة 93 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



تعليم القليوبية تحدد مواعيد جديدة للامتحانات بعد تأجيلها بسبب الأمطار
أخبار المحافظات

تعليم القليوبية تحدد مواعيد جديدة للامتحانات بعد تأجيلها بسبب الأمطار
أمطار واضطراب في الطقس يضرب جنوب سيناء.. استنفار كامل وتحذيرات للمواطنين
أخبار المحافظات

أمطار واضطراب في الطقس يضرب جنوب سيناء.. استنفار كامل وتحذيرات للمواطنين
"الحق في الدواء": الشركات تضغط لرفع أسعار الأدوية
أخبار مصر

"الحق في الدواء": الشركات تضغط لرفع أسعار الأدوية
"دعاء" تطلب خلع زوجها: "أكلته المفضلة الكشري"
حوادث وقضايا

"دعاء" تطلب خلع زوجها: "أكلته المفضلة الكشري"
"سحر اللون الوردي".. تارا عبود تتألق بإطلالة أنيقة
الموضة

"سحر اللون الوردي".. تارا عبود تتألق بإطلالة أنيقة

الدولار يقفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق ويقترب من 54 جنيها
قرار عاجل من التعليم بشأن الطلاب الذين تواجدوا بالمدارس قبل قرار تعطيل الدراسة
سعر الذهب اليوم بمصر يعود للارتفاع ببداية تعاملات الأحد
الأرصاد: أمطار متفاوتة على هذه المناطق.. وتقل تدريجيًا في هذا الموعد- صور