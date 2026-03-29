كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات طقس الساعات المقبلة، مشيرة إلى بدء التحسن التدريجي على مناطق من القاهرة الكبرى.

وأوضحت الأرصاد، في بيان، استمرار السحب الممطرة على مناطق من مدن القناة وخليج السويس وسيناء.

كما تشير آخر صور عبر الأقمار الصناعية إلى تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط الأمطار مع تقدم الوقت.



وكانت أصدر محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، قرارات صباح اليوم بتعطيل الدراسة في المدارس على مستوى المحافظات الثلاث نظرًا للأمطار وسوء الأحوال الجوية.

أعقب ذلك إصدار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا باستمرار الدراسة بالنسبة للمدارس التي ذهب الطلاب إليها بالفعل وتعذر على الأهالي إعادة اصطحابهم من المدرسة إلى المنزل بسبب سوء الأحوال الجوية.

اقرأ أيضًا:

أمطار وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة



