95 جنيها لكيلو البوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم السبت

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت، عند مستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 68 و 72 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و140 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 190 و 390 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 جنيها و200 جنيه.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 110 و 310 جنيهات.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.