خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الحديد والأسمنت والذهب يعود للارتفاع

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الحديد والأسمنت بينما ارتفع سعر اللحوم والدواجن في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، زيادة سعر الذهب بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي

أسعار البيض ترتفع اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

72 جنيها للكيلو البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الجمعة

ارتفاع أسعار الفول والزيت واللحوم في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يقفز بمنتصف التعاملات