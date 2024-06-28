ارتفاع أسعار الفول والزيت واللحوم في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الفول والدقيق وزيت عباد الشمس والمكرونة وزيت الذرة و اللحوم والدواجن والجبن الرومي خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجعت أسعار الجبن الأبيض وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.9 جنيه ، بزيادة 3 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 56.73 جنيه، بزيادة 5.95 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.56 جنيه، بزيادة 1.13 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 87.72 جنيه، بزيادة 5.18 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.03 جنيه، بزيادة 27 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 32.33 جنيه، بزيادة 1.21 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 65.32 جنيه، بزيادة 1.85 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6 جنيه، بزيادة 6 قروش.

لتر زيت الذرة: 106.65 جنيه، بزيادة 9.32 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 387.52 جنيه، بزيادة 3.94 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 109.7 جنيه، بزيادة 2.29 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.32 جنيه، بتراجع 28 قرشا.

كيلو الفول السائب: 40.62 جنيه، بتراجع 28 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 124.43 جنيه، بتراجع 7.93 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 258.53 جنيه، بزيادة 3.97 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.28 جنيه، بتراجع 14 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 96.33 جنيه، بزيادة 1.75 جنيه.