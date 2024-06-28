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أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

12:16 م الجمعة 28 يونيو 2024

أسعار الخضراوات والفاكهة

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الفاصوليا والتفاح المصري والبرتقال الصيفي، خلال تعاملات اليوم الجمعة في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم: بين 4.5 و8.5 جنيه.

البطاطس بين 9 جنيهات و17 جنيها.

البصل بين 5 و9 جنيهات.

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الفاصوليا بين 14 و16 جنيها، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي: بين 4 و8 جنيهات.

الملوخية بين 5 و8 جنيهات.

الخيار الصوب بين 14 و20 جنيها.

الخيار البلدي بين 14 و16 جنيها.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 6 جنيه و7 جنيهات، بزيادة 50 قرش.

تفاح مصري بين 15 و 33 جنيها. بتراجع 4 جنيه.

الليمون البلدي بين 15 و25 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.

أسعار الخضراوات والفاكهة أسعار الفاكهة أسعار الخضروات الموقع الإلكتروني لسوق العبور سوق العبور
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