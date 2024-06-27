بعد وقف الإمداد.. أبو قير للأسمدة تبدأ في الإحلال الجزئي للغاز بالهيدروجين

كتبت- أمنية عاصم :

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بدء إجراءات مشروع الإحلال الجزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين، جاء ذلك خلال قرارات مجلس إدارة الشركة أمس.

كانت الشركة أعلنت توقف مصانعها الثلاثة بشكل تام أول أمس الثلاثاء مبرر لتوقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي بجانب استمرار موجة الطقس الحار مما أدي لزيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق.

وأوضحت الشركة في إفصاح مرسل اليوم الخميس للبورصة المصرية، أنه تم الموافقه أيضاً بالإجماع على تركيب محطات طاقة شمسية في الشركة بقدرة إجمالية 2.5 ميجاوات، وذلك لتقليل أستهلاك الكهرباء من الشبكة أو مولدات الكهرباء الداخلية.

كما أقر المجلس الموافقة بالإجماع على إعتماد الإطار العام لمشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي 2024/ 2025 بإجمالي إيرادات 21.35 مليون جنيه، وبلغت قيمة المبيعات 18.65 مليون جنيه بينما سجلت الربح قبل الضريبة 7.14 مليون جنيه.

وصعد سهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 1.10% منذ بداية جلسة اليوم الخميس حيث افتتح سعر السهم بـ 58.61 جنيه.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية قللت إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع البتروكيماويات والأسمدة في مصر بمنتصف شهر يونيو الجاري قبل أن تعاود الإمداد مرة أخرى تدريجيا منذ اليوم التالي للقرار.

وتأسست شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية عام 1976. وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1994. ومتخصصة في إنتاج وتسويق الأسمدة الآزوتية والمخلوطة والسائلة بكافة أنواعها وذلك لتلبية احتياجات السوق المصري وتصدير الفائض إلى الأسواق الأفريقية.