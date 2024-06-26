البورصة تصعد مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتب- أحمد والي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.87% عند مستوى 27264 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.51% وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.77%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 436 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 310 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 127 مليون جنيه.

كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 1.34% عند 27264 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.