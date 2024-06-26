إعلان

BBC

أسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

10:19 ص الأربعاء 26 يونيو 2024

أسعار البيض اليوم

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم:

تباينت تحركات أسعار البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.


وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 160.29 جنيه، بتراجع 1.45 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 165.68 جنيه، بزيادة 24 قرشا.



أسعار البيض كرتونة البيض البلدي البيض
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

إعلان

إعلان

تصل لـ 45 درجة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة لآخر الشهر
تنفيذ مليون وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بالمحافظات والمدن الجديدة