"جني أرباح".. أسباب هبوط مؤشر الشريعة الإسلامية EGX33 بجلسة اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية EGX 33 بنسبة 0.62% عند مستوى 2660 نقطة، مع نهاية جلسة اليوم الاثنين.

ووصلت قيمة التداولات على المؤشر لـ 1.95 مليار جنيه بما يشكل 52.13% من النسبة الإجمالية للسوق بحجم أسهم تم التداول عليها تقدر بـ 164.23 مليون سهم وعدد العمليات على المؤشر لـ 46623 عملية.

كما أغلق المؤشر بحجم رأس مال سوقي للمؤشر عند 799.47 مليار جنيه بما يشكل 45.78% من إجمالي النسبة الإجمالية للسوق.

ويقول محمود عطا، المدير التنفيذى لشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية EGX33 خلال جلسة اليوم نظراً لعملية جني الأرباح بعد الارتفاع الذي حققه المؤشر أمس.

وتابع عطا، أن التذبذب والتباين الذي يشهده المؤشر يعد أمراً طبيعياً يرجع إلى أن الكثير من المستثمرين مازالوا يتعرفون على كيفية عمل المؤشر ومقوماته.

وأضاف عطا، أن أمر تدشين مؤشر الشريعة الإسلامية جاء بعد مطالب من الكثير من المستثمرين لذلك يعد أمراً إيجابياً بالنسبة للبورصة المصرية.

واستكمل عطا، أن المؤشر منذ بداية تدشينه على مدار الجلسات القليلة السابقة استطاع أن يجني مكاسب بنسبة 10%.

ويقول محمد كمال، عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، إن تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية يعود إلى وجود بعض التغييرات في الاستثمارات مدفوعة بوجود إجازة خلال يوم الأحد القادم بجانب احتمال وجود إجازة يوم الأثنين القادم في البنوك والبورصة المصرية.

وأضاف كمال، أن هناك بعض المستثمرين يفضلون بيع الأسهم وزيادة حجم السيولة النقدية في محافظهم مقارنة بالأسهم بما يجعلهم قادرين على تحقيق استفادة أكبر من تلك الأموال خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الموجودة داخل المنطقة.

وأوضح كمال، أن البورصات العالمية والعربية ستعمل في ظل إغلاق البورصة المصرية على الإجازة المحتملة على مدار الجلستين لذلك ستشهد جلسة الثلاثاء القادم في حال وجود أى مشكلة اقتصادية في البورصات العالمية انعكاس مردودها البورصة المصرية.