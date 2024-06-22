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أسعار كرتونة البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

10:42 ص السبت 22 يونيو 2024

أسعار البيض

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كتبت- دينا خالد:

تباينت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): سجلت 150.1 جنيه، بارتفاع 1.1 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: سجلت 159.1 جنيها، بانخفاض 90 قرشا.

أسعار البيض أسعار كرتونة البيض بوابة الأسعار المحلية مجلس الوزراء
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