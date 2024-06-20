خريطة الأسعار اليوم: أسعار الذهب والحديد واللحوم والسكر والزيت والجبن بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس، فيما استقرت أسعار الحديد والأسمنت والمكرونة واللحوم والدواجن والبيض والجبن في الأسواق خلال تعاملات عند مستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وواصل سعر الذهب ارتفاعه بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

34 جنيها لكيلو الأرز.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق (موقع رسمي)

عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بمنتصف التعاملات