ماذا حدث لسعر الذهب مع بداية تعاملات ثاني أيام عيد الأضحى؟

كتب- أحمد والي:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية تعاملات صباح ثاني أيام عيد الأضحى، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2090 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2687 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3135 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3583 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 25080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2318 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، مع بداية تعاملات الاثنين، مسجلاً انخفاض بنسبة 0.62 %، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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