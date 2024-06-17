أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الاثنين

كتب- أحمد والي:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى، عند نفس مستواها أمس الأحد، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

وجاءت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية على النحو التالي:

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 62 و 64 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و140 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 190 و 390 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 جنيها و200 جنيه.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 100 جنيه و290 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: بين 85 و95 جنيها.