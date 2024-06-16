ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الأحد في مصر بمنتصف التعاملات؟

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2090 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2687 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3135 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3583 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 25080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2333 دولارا للأونصة، (تعادل الأوقية من عيار 24)، بحلول تعاملات مساء الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، بزيادة 1.25%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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