خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع السكر وانخفاض العدس والذهب يواصل الزيادة

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الحديد والأسمنت والمكرونة واللحوم والجبن بينما تراجعت أسعار العدس في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وواصل سعر الذهب ارتفاعه بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار كرتونة البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار المكرونة واللحوم والجبن وانخفاض العدس اليوم السبت بالأسواق

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت (موقع وسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات