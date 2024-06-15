ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39000 جنيه، بارتفاع 667 جنيها.

سعر طن حديد عز: 41000 جنيه، بزيادة 708 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2150 جنيها، بارتفاع 8.32 جنيه.