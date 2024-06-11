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أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

10:50 ص الثلاثاء 11 يونيو 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وزاد سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 112.58 جنيه، بزيادة 1.29 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 100.61 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 124.33 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

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