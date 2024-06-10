خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الحديد وانخفاض العدس والذهب يعود للزيادة

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الحديد والأسمنت والدواجن بينما تراجع أسعار العدس في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعاد سعر الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض تتراجع اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأثنين (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم الاثنين

ارتفاع الطماطم والملوخية.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

عوده للارتفاع.. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات

ارتفاع أسعار الأرز والمكرونة وانخفاض العدس اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)