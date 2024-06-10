ارتفاع الطماطم والملوخية.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر كيلو الطماطم والفلفل الحامي والملوخية واليوسفى والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع الباذنجان البلدي والخيار الصوب والفلفل الرومي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين جنيهين و5.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البطاطس بين 9 جنيهات و16 جنيها.

البصل بين 4 و8 جنيهات.

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيها، بتراجع جنيهين.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 جنيهات و11جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و10جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و10 جنيه، بزيادة 4 جنيه.

الملوخية بين 6 و 10جنيها، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب بين 7 و12 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 4 و6 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

اليوسفي بين 6 جنيه و10 جنيه، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين10 و 24 جنيها، بزيادة 8 جنيهات.

البطيخ من 8 لـ 10 كيلو بين 64 و80 جنيه.