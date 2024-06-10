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أسعار البيض تتراجع اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

11:06 ص الإثنين 10 يونيو 2024

أسعار البيض

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 145.3 جنيه، بتراجع 1.76 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 147.79 جنيه، بتراجع 1.53 جنيه.

أسعار البيض كرتونة البيض البيض
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