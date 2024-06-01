إعلان

BBC

انخفاض البلطي والجمبري.. أسعار السمك اليوم السبت بسوق العبور

11:51 ص السبت 01 يونيو 2024

أسعار السمك اليوم

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البلطي والبوري والجمبري، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، بينما ارتفع سعر كيلو الكابوريا.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 61 و63 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و 120 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 جنيها و 410 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 جنيها و 235 جنيها، بارتفاع 30 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: تراوح بين 100 جنيه و280 جنيها، بانخفاض 40 جنيها

سعر كيلو السمك البوري: بين 100 و150 جنيها، بانخفاض 15 جنيها.

أسعار السمك اليوم سعر كيلو السمك البلطي الموقع الرسمي لسوق العبور المأكولات البحرية أسعار السمك البلطي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ابريل قبل فرض غرامة مالية

إعلان

إعلان

قدم الآن.. شروط وسن التقديم للصف الأول الابتدائي 2025
- أسعار الكهرباء الجديدة نهاية يونيو.. 30 % زيادة على الفواتير و40% لهؤلاء
25 صورة من مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو