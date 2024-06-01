انخفاض البلطي والجمبري.. أسعار السمك اليوم السبت بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البلطي والبوري والجمبري، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، بينما ارتفع سعر كيلو الكابوريا.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 61 و63 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و 120 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 جنيها و 410 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 جنيها و 235 جنيها، بارتفاع 30 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: تراوح بين 100 جنيه و280 جنيها، بانخفاض 40 جنيها

سعر كيلو السمك البوري: بين 100 و150 جنيها، بانخفاض 15 جنيها.