سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يهبط خلال تعاملات المساء

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول تعاملات المساء، وتراجع الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 10 جنيهات في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2046 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2631 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3070 جنيها للجرام .

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 3509 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 24560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2313 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في نهاية تعاملات اليوم الخميس، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

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