تراجع أسعار اللحوم والدواجن وارتفاع الفول والعدس بالأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

تباينت أسعار العديد من السلع الأساسية بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفقا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.07 جنيها، بزيادة 8 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 52.23 جنيها، بزيادة 1.97 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.58 جنيها، بزيادة 68 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 88.34 جنيها، بزيادة 1.86 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.25 جنيها، بزيادة 59 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 15 جنيها، بزيادة 4 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 66.68 جنيها، بزيادة 3.56 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.78 جنيها، بزيادة 9 قروش.

لتر زيت الذرة: 107.44 جنيه، بزيادة 3.95 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 368.43 جنيها، بانخفاض 7.5 جنيه.