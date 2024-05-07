إعلان

BBC

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يصعد 25 جنيها مع بداية التعاملات

10:40 ص الثلاثاء 07 مايو 2024

أسعار الذهب اليوم

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2066 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 نحو 2657 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3100 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3542جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 24800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2319 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية اليوم الثلاثاء، بتراجع بنسبة 0.20%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عالميا سعر الجنيه الذهب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تراجع البلطي وارتفاع الكابوريا بسوق العبور اليوم الثلاثاء

إعلان

إعلان