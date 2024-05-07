سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يصعد 25 جنيها مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2066 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 نحو 2657 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3100 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3542جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 24800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2319 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية اليوم الثلاثاء، بتراجع بنسبة 0.20%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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