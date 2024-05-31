سعر الذهب اليوم في مصر بنهاية تعاملات الجمعة

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر جرام الذهب بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، عند أسعاره بمنتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب ارتفع في بداية التعاملات بنحو 25 جنيها، مقارنة بأسعاره أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2087 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2683 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3130 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3577 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 25040 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2342 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مسجلاً انخفاض بنسبة 0.04%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب